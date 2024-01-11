Фото: прикордонники відпрацювали дроном по ворожому "Мурому", показали роботу на фронті (Getty Images)

На Запорізькому напрямку прикордонники вдарили по російському комплексу спостереження "Муром-П" FPV-дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Прикордонні "пташки" виявили ворожий комплекс спостереження "Муром-П" на Запорізькому напрямку. Застосувавши FPV-дрон, бійці ДПСУ відібрали у російських окупантів електронні очі", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 січня, українські воїни ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 620 військових. У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 488 росіян, а також знищили 45 одиниць військової техніки, зокрема: 4 танки;

7 ББМ;

4 артсистеми;

й не тільки.