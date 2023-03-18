UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники показали, як знищили розрахунок гранатомета окупантів в Бахмуті (відео)

Фото: прикордонники показали, як знищили розрахунок гранатомета окупантів в Бахмуті (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники у Бахмуті на Донбасі виявили і знищили розрахунок гранатомета окупантів. Відео роботи бійці показали в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Прикордонники-аеророзвідники виявили розрахунок гранатомета окупантів у Бахмуті. Координати передали артилеристам-нацгвардійцям, які миттєво знищили ворога", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що за одну ніч спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків. Також підпалили один російський БТР.

Також ми писали, що українські бійці на сході виявили позиції ворожого складу з боєприпасами та з артилерії завдали по ньому ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонбасБахмутВійна Росії проти України