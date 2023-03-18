Прикордонники показали, як знищили розрахунок гранатомета окупантів в Бахмуті (відео)

"Прикордонники-аеророзвідники виявили розрахунок гранатомета окупантів у Бахмуті. Координати передали артилеристам-нацгвардійцям, які миттєво знищили ворога", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що за одну ніч спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків. Також підпалили один російський БТР.

Також ми писали, що українські бійці на сході виявили позиції ворожого складу з боєприпасами та з артилерії завдали по ньому ударів.

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