UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонникам передали генератори, дрони та тепловізори в рамках ініціативи Ахметова

Фото: прикордонникам передали генератори, дрони та тепловізори в рамках ініціативи Ахметова (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Прикордонники, які захищають рубежі України на східному напрямку, отримали чергову партію допомоги - 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 потужних пауербанків EcoFlow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Крім того, бійцям передали 300 комплектів зимової форми, взуття та термобілизни найвищої якості, і 100 тонн металоконструкцій для відновлення зруйнованих постів.

Допомогу надала компанія "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ.

"Дрони - це наші очі. Державна прикордонна служба дуже ефективно нищить ворога, навіть у порівнянні з іншими відомствами, які входять до сектору оборони країни. А дрони дозволять нам робити це ще ефективніше", - прокоментував допомогу заступник директора департаменту, начальник управління озброєння та техніки, полковник Олександр Сібало.

За словами керівника проектного офісу "Метінвесту" Олександра Водовіза, компанія системно надає допомогу всім підрозділам, які звертаються, і передає техніку та амуніцію, обираючи для українських бійців найякіснішу.

"Ми не виділяємо окремі підрозділи, допомагаємо всім: і прикордонникам, і СБУ, і ГУР, і війська ССО, і бригади ЗСУ. Всім, хто до нас звертається, ми намагаємось допомагати. Не вибираємо дешеву техніку, не шукаємо якихось компромісів, адже якщо цей генератор перестане працювати на лінії фронту - життя наших хлопців", - додав Водовіз.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України.

Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України