Прикордонник застрелив чоловіка, який хотів втекти до Румунії. ДБР затримало військового

За попередніми даними, інцидент стався 15 травня. Близько 19:00 військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Чоловік не зупинився на вимогу прикордонників і почав тікати.

Як зазначили у ДБР, під час переслідування втікача військові зробили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Пізніше було виявлено тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

Загиблим виявився 39-річний уродженець Дніпра. При собі чоловік мав туристичне спорядження та закордонний паспорт.

Правоохоронці допитали прикордонний загін, вилучили речі загиблого та зброю, з якої стріляли.

Одного з прикордонників було затримано, йому готують підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).