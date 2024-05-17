UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонник застрелив чоловіка, який хотів втекти до Румунії. ДБР затримало військового

Фото: на Закарпатті прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

У Закарпатській області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти за кордон. Військового затримали правоохоронці.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, інцидент стався 15 травня. Близько 19:00 військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Чоловік не зупинився на вимогу прикордонників і почав тікати.

Як зазначили у ДБР, під час переслідування втікача військові зробили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Пізніше було виявлено тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

Загиблим виявився 39-річний уродженець Дніпра. При собі чоловік мав туристичне спорядження та закордонний паспорт.

Правоохоронці допитали прикордонний загін, вилучили речі загиблого та зброю, з якої стріляли.

Одного з прикордонників було затримано, йому готують підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

 

Не перший смертельний випадок на кордоні

Нагадаємо, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації виїзд з України для чоловіків призовного віку заборонений. Часто ухилянти користуються незаконними схемами перетину кордону, включаючи корупцію. В Україні вже відкрили сотні кримінальних справ про підкуп різних посадових осіб.

Крім того, останнім часом побільшало випадків, коли чоловіки намагаються самостійно перейти кордон через гори та перепливти найбільшу річку Закарпаття - Тису. Такі випадки часто закінчують трагічно.

Як повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна, станом на початок травня зафіксовано 28 випадків смертей у гірських річках, найбільше - у Тисі.

Про те, хто з чоловіків може виїжджати за кордон під час війни - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗакарпаттяЗакарпатська областьДБРВиїзд за кордонПрикордонна службаПрикордонники