У прикордонних регіонах Росії зростає невдоволення бізнесу діями військових, - ЦНС

Як зазначається, показовою є ситуація навколо Тьоткінського цукрового заводу, розташованого в Курській області, якому за рішенням арбітражного суду Москви відмовили у стягненні з Міноборони РФ збитків нанесені підприємству за перші три місяці з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тоді потужності підприємства та прилеглі території використовувались Збройними силами РФ та були багаторазово пошкоджені обстрілами, що призвело до збитків на 75 млн рублів. Проте кремлівська влада вирішила не компенсувати власникам знищення майна.

"Бавовна" в Росії

Росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних областях. Так, вночі 30 грудня у чотирьох регіонах РФ лунали вибухи. Росіяни скаржилися на масовану атаку безпілотників.

Вранці 30 грудня російські ЗМІ почали заявляти про нібито обстріл російського міста Бєлгород. Повідомлялось про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах в Бєлгороді. За їх даними, це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців.

Тим часом у Росії заявили про понад 100 поранених та 14 загиблих внаслідок обстрілу.

Також 27 грудня окупанти заявили про нову "атаку дронів" у Бєлгородській області, внаслідок чого загинули солдати.

Перед тим, 19 грудня, губернатор Брянської області заявив аж про три атаки дронів за ранок і звинуватив Україну. Місцеві жителі у соцмережах публікували відео, на яких бути чути вибухи. Чиновники стверджують, що дрони збили, а постраждалих не було.

Також повідомлялося, що 22 грудня росіяни вигадали нову "атаку" на нафтосховище у Брянській області. РосЗМІ стверджували, що безпілотники намагалися атакувати резервуари з паливом.