Для приключений: представлен экстремальный Subaru Forester Wilderness

Компания Subaru представила самую внедорожную версию кроссовера Forester. Новинка получила название Forester Wilderness, среди новшеств - увеличенный клиренс и усиленная подвеска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Subaru.
В гамме популярного кроссовера Subaru Forester появилась особая версия, рассчитанная на покорение серьезного бездорожья. Forester и ранее славился своими качествами на бездорожье, а теперь его проходимость вплотную приближена к настоящим внедорожникам.
Новинка получила приставку Wilderness к названию. Рецепт создания Subaru Forester Wilderness позаимствован у первой модели серии Wilderness - Outback Wilderness, который был показан еще весной.
По оснащению Forester Wilderness идентичен средней комплектации Premium, но в салоне появились сиденья с обивкой из водоотталкивающего материала.
Увы, украинским поклонникам Subaru не стоит ждать появления Forester Wilderness. Новинка разработана специально для Северной Америки и вряд ли будет продаваться за пределами США и Канады.
Напомним, ранее Subaru показала фотографии электрического аналога Forester. Электрический кроссовер Solterra дебютирует на рынке в 2022 году.