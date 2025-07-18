На Прикарпатті померла жінка, яка постраждала внаслідок російської атаки 29 червня

Обстріл України 29 червня

Нагадаємо, в ніч на 29 червня Росія масовано атакувала Україну. Ворог застосував дрони та ракети, велика кількість з яких була направлена на західні області України.

Ударів зазнали Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька області - пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також росіяни атакували Смілу, Кременчук, Запоріжжя і Миколаїв.

За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок атаки було пошкоджено будинки та церкву, а також травмовано жінку.

Окрім того, під час відбиття обстрілу трагічно загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Він встиг відвести літак від житлових кварталів, але не зміг катапультуватися.

Детальніше про комбінований удар РФ по Україні 29 червня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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