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На Прикарпатті померла жінка, яка постраждала внаслідок російської атаки 29 червня

Івано-Франківська область, П'ятниця 18 липня 2025 22:45
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На Прикарпатті померла жінка, яка постраждала внаслідок російської атаки 29 червня Ілюстративне фото: на Прикарпатті померла жінка, яка постраждала внаслідок російської атаки 29 червня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок російської атаки на Івано-Франківську область 29 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"Від травм, отриманих внаслідок ворожої атаки на Прикарпаття 29 червня, відійшла у вічність Анна Косач із села Нараївка Більшівцівської громади", - повідомила Онищук.

За її словами, того ранку жінку госпіталізували з численними травмами. На жаль, врятувати її не вдалося.

Обстріл України 29 червня

Нагадаємо, в ніч на 29 червня Росія масовано атакувала Україну. Ворог застосував дрони та ракети, велика кількість з яких була направлена на західні області України.

Ударів зазнали Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька області - пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також росіяни атакували Смілу, Кременчук, Запоріжжя і Миколаїв.

За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок атаки було пошкоджено будинки та церкву, а також травмовано жінку.

Окрім того, під час відбиття обстрілу трагічно загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Він встиг відвести літак від житлових кварталів, але не зміг катапультуватися.

Детальніше про комбінований удар РФ по Україні 29 червня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Івано-Франківська область Прикарпатье Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
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