На Прикарпатье заявили о гибели украинского бойца в зоне ООС от пули снайпера

Городенковский городской совет (Ивано-Франковская область) сообщил о гибели украинского военного в зоне операции Объединенных сил . Иван Ковалевский погиб от пули снайпера.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета .

"Выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки - Ковалевского Ивана Ивановича "Африка", который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера", - сообщили в горсовете.

Отмечается, что Иван Ковалевский с позывным "Африка" погиб 26 апреля. Он был уроженцем села Коленки.

При этом в штабе ООС не сообщали о гибели или ранении украинских военных в результате снайперского обстрела боевиков ни вчера, ни днем ранее.

Как сообщали в штабе, вчера на Донбассе ранение получил один украинский военный в результате обстрела боевиками из станковых гранатометов.

Также РБК-Украина писало, что оккупанты обстреляли украинских саперов, которые занимались разминированием прифронтовой территории.

Кроме этого сообщалось, что Миссия ОБСЕ за три дня на Донбассе зафиксировали почти 400 нарушений режима прекращения огня.