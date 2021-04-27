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На Прикарпатье заявили о гибели украинского бойца в зоне ООС от пули снайпера

Автор: Игорь Литвиненко

Городенковский городской совет (Ивано-Франковская область) сообщил о гибели украинского военного в зоне операции Объединенных сил. Иван Ковалевский погиб от пули снайпера.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что Иван Ковалевский с позывным "Африка" погиб 26 апреля. Он был уроженцем села Коленки.

"Выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки - Ковалевского Ивана Ивановича "Африка", который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера", - сообщили в горсовете.

Фото: Иван Ковалевский (hth.gov.ua)

При этом в штабе ООС не сообщали о гибели или ранении украинских военных в результате снайперского обстрела боевиков ни вчера, ни днем ранее.

Как сообщали в штабе, вчера на Донбассе ранение получил один украинский военный в результате обстрела боевиками из станковых гранатометов.

Также РБК-Украина писало, что оккупанты обстреляли украинских саперов, которые занимались разминированием прифронтовой территории.

Кроме этого сообщалось, что Миссия ОБСЕ за три дня на Донбассе зафиксировали почти 400 нарушений режима прекращения огня.

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