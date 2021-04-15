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На Прикарпатье загорелась COVID-больница: эвакуировали 37 человек

Автор: Андрей Василюк

В городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы. Из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека - не ходячие.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 апреля в 07:39 в Службы спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.

В 08:10 во время пожара было эвакуировано 37 человек, из них 4 человека не ходячие.

Спасатели заявили, что в 09:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ локализован на площади 250 кв.

Жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекли 70 человек и 17 ед. техники.

Напомним, 22 марта в Киеве спасатели потушили пожар, который произошел на территории Александровской больницы. Загорелось двухэтажное отселенное здание. На месте происшествия было задействовано 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

15 марта в Киеве произошел пожар в городской больнице №1. Возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания.

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