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На Прикарпатье произошло ДТП с автобусом: много пострадавших, среди них - дети

Фото: на Прикарпатье произошло ДТП с автобусом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Ивано-Франковской области 28 августа произошло ДТП с участием автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 22 пассажира. 16 человек получили ранения, в том числе дети, водитель легковушки погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Авария произошла 28 августа в с. Назавизов Надворнянского района. Спасатели получили уведомление о ЧП в 19:19.

"Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, еще 16 человек из автобуса получили ранения.

"Они были доставлены в лечебное учреждение, из них шестеро - дети. Всего в автобусе находились 22 человека", - добавили в ГСЧС.

Напомним, 16 августа в Одессе автобус врезался в грузовой автомобиль. В результате аварии пять человек госпитализировали.

Кроме того, 1 августа в Кривом Роге произошла авария - столкнулись грузовик и маршрутка, много людей пострадали.

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