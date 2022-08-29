На Прикарпатье произошло ДТП с автобусом: много пострадавших, среди них - дети

Авария произошла 28 августа в с. Назавизов Надворнянского района. Спасатели получили уведомление о ЧП в 19:19.

"Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, еще 16 человек из автобуса получили ранения.

"Они были доставлены в лечебное учреждение, из них шестеро - дети. Всего в автобусе находились 22 человека", - добавили в ГСЧС.