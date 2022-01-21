На Прикарпатье чиновник сбил ребенка и скрылся. Девочка умерла в больнице

"20 января в 18:30 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в селе Лоева на Надворнянщине. После ДТП водитель покинул травмированную девочку на дороге и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она через несколько часов скончалась", - говорится в сообщении.

Впрочем, правоохранители менее чем за два часа установили и разыскали 40-летнего водителя, жителя Яремче.

"Установлено, что мужчина - руководитель одного из госпредприятий, ДТП он совершил на служебной машине. Транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, изъято", - рассказали в полиции.

Указано, что у водителя уже отобрали биологические образцы для проверки алкогольного или наркотического опьянения.

Полицейские передали мужчину работникам Государственного бюро расследования. По факту аварии уголовное производство расследует ГБР.



