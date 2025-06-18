Приховали самогубство військового заради виплат: ДБР викрило офіцерів ЗСУ

На Київщині двоє офіцерів потрапили під слідство за підробку обставин смерті військового. Самогубство приховали, аби родина загиблого отримала виплату у 15 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Підозру оголосили колишньому першому заступнику командира військової частини з Київської області та одному з членів комісії з проведення службового розслідування.
За даними слідства, ці посадовці навмисно спотворили обставини загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.
Замість того, щоб забезпечити об’єктивне, всебічне і повне службове розслідування, посадовці свідомо проігнорували факти, які вказували на самогубство військового. Вони склали сфальсифікований акт, у якому зазначили, що боєць нібито загинув під час виконання бойового завдання.
На підставі цього фальшивого документа родина загиблого отримала одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 15 мільйонів гривень, що не відповідало дійсним підставам для виплати.
Колишнім військовослужбовцям оголосили підозру за умисне невиконання військовою службовою особою своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Загальна сума збитків, завданих державі, становить 15 мільйонів гривень.
Фото: військовим оголосили підозру за підробку обставин смерті солдата (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили та затримали військовослужбовця, який разом із матір’ю та братом організував інсценування власного зникнення на передовій, щоб родина змогла незаконно оформити й отримати майже мільйон гривень державної допомоги.
Крім того, у Вінницькій області викрили посадовця однієї з військових частин. Він незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн гривень військовим, які перебували в тилу.
А в Одеській області затримали командира, який використовував бійців в особистих інтересах.
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