Приховали самогубство військового заради виплат: ДБР викрило офіцерів ЗСУ

Деталі справи

Підозру оголосили колишньому першому заступнику командира військової частини з Київської області та одному з членів комісії з проведення службового розслідування.

За даними слідства, ці посадовці навмисно спотворили обставини загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.

Замість того, щоб забезпечити об’єктивне, всебічне і повне службове розслідування, посадовці свідомо проігнорували факти, які вказували на самогубство військового. Вони склали сфальсифікований акт, у якому зазначили, що боєць нібито загинув під час виконання бойового завдання.

На підставі цього фальшивого документа родина загиблого отримала одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 15 мільйонів гривень, що не відповідало дійсним підставам для виплати.

Колишнім військовослужбовцям оголосили підозру за умисне невиконання військовою службовою особою своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Загальна сума збитків, завданих державі, становить 15 мільйонів гривень.

Фото: військовим оголосили підозру за підробку обставин смерті солдата (dbr.gov.ua)