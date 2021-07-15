"Приходят за советами". Член НКРЭКУ рассказала о встречах с трейдерами

Член НКРЭКУ Ольга Бабий сообщила, что к ней приходят крупные трейдеры, которые занимаются перепродажей электроэнергии, с просьбой дать советы как им действовать на рынке.

"Когда ко мне приходят такие трейдеры жаловаться на жизнь, крупные трейдеры, которые уже имеют хороший пул поставщиков, которые имеют хороший пул участников, я им говорю: "Объединяйтесь против монополистов, все вам будет. Все зависит от вас самих. На сколько вы будете прозрачно себя вести, на сколько вы будете давать хорошие условия своим участникам, на сколько вы должным образом будете все прогнозировать - то вы никуда не исчезнете. Все у вас будет хорошо", - заявила Бабий.

Она не уточнила, где именно происходили эти встречи и присутствовали ли на них другие члены комиссии, как это требует закон об НКРЭКУ.

Согласно ст. 5 закона об НКРЭКУ, член комиссии не имеет права самостоятельно встречаться с представителями своих лицензиатов. Закон требует, чтобы подобные встречи происходили как минимум в присутствии двух членов комиссии.