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Прихисток за кордоном. Для українців створили інтерактивну мапу

Фото: для українських біженців створили інтерактивну карту прихистку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Для українців, що через повномасштабне вторгнення Росії були змушені виїхати за кордон, зробили інтерактивну мапу. За допомогою неї біженці можуть дізнатись актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Шукачі прихистку за кордоном можуть скористатися інтерактивною мапою, яку розробило Міністерство закордонних справ України. Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.

За допомогою мапи можна отримати актуальну інформацію щодо правил в'їзду та перебування в різних країнах. А також можна дізнатись, куди звернутись за допомогою, перебуваючи за кордоном.

Також на сайті розміщена інформація про

  • особливості оформлення тимчасового захисту;
  • соціальне;
  • та медичне забезпечення.

Крім того, інтерактивна мапа також містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела.

Скористатися нею можна, перейшовши за цим посиланням.

Нагадаємо, ми повідомляли, що наразі у Європі залишається все менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.

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