Пригожин почав набирати до "Вагнера" в'язнів з ВІЛ та гепатитом, - британська розвідка

За даними британської розвідки, власник ПВК Євгеній Пригожин особисто вербує найманців, а в мережі з'явилися нові оголошення про "набір".

"27 жовтня 2022 року російський магнат Євген Пригожин опублікував в Інтернеті, мабуть, визнання тверджень про те, що його приватна військова компанія "Вагнера" змінила свої стандарти і вербує російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ і гепатит C", - йдеться у повідомленні.

При цьому розвідка зазначає, що роль "Вагнера" значно змінилася після початку повномасштабної війни в України. Раніше ПВК встановлювали високі стандарти набору найманців, які раніше були професійними солдатами.

Набір бойовиків з захворюваннями свідчить про те, що Пригожин надає перевагу кількості, а не досвіду та якості.

Крім того, розвідка Британії нагадує, що недавно Пригожин оголосив про план створити 200-кілометрову оборонну "лінію Вагнера" на сході України. Для цього необхідно більше робочої сили.

"Існує реальна можливість того, що деяких новобранців-засуджених спочатку буде залучено до роботи зі зведення оборонних споруд", - пояснює розвідка.