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"Пригожин - балабол". У ЗСУ спростували фейк про загибель командувача Сил ТрО

Фото: Ігор Танцюра, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ (facebook.com/TerritorialDefenseForces)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Слова засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про ліквідацію командувача Сил Територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюри є фейком.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

"Щойно розмовляв з генералом Танцюрою. Живий, здоровий, чого і всім бажає. Пригожин вкотре показав, що він балабол", - зазначив Дмитрашківський.

Що передувало

Сьогодні, 2 травня, Пригожин заявив, що під Бахмутом артилеристи ПВК "Вагнера" нібито знищили бронеавтомобіль, "в якому міг перебувати Танцюра". За його словами, таку інформацію "ще перевіряли".

Нагадаємо, раніше Пригожин неодноразово заявляв про те, що його найманці нібито окупували Бахмут. Ця інформація вже кілька разів опинялася.

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