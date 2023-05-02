"Пригожин - балабол". У ЗСУ спростували фейк про загибель командувача Сил ТрО

Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

"Щойно розмовляв з генералом Танцюрою. Живий, здоровий, чого і всім бажає. Пригожин вкотре показав, що він балабол", - зазначив Дмитрашківський.

Що передувало

Сьогодні, 2 травня, Пригожин заявив, що під Бахмутом артилеристи ПВК "Вагнера" нібито знищили бронеавтомобіль, "в якому міг перебувати Танцюра". За його словами, таку інформацію "ще перевіряли".