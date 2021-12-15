Приговор Тихановскому и "цунами" заражений коронавирусом в мире: новости за 14 декабря

Всемирная организация здравоохранения заявила о "цунами" заражений коронавирусом в мире, в Киевской области силовики задержали вооруженного преступника, в Беларуси оппозиционера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы. Подробнее о том, что произошло во вторник, 14 декабря - в материале РБК-Украина.

Вступление Украины в НАТО недопустимо, Москва ответит, - российский дипломат

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вступление Украины в НАТО недопустимо. Москва обещает ответить на этот шаг.

По его словам, российскую позицию принципиально не слышат в НАТО. Он считает, что стороны находятся в "параллельных информационных пространствах".

Придет в феврале. В СНБО назвали сроки новой волны COVID в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что новая волна коронавируса придет в страну в феврале. Он призвал украинцев вакцинироваться, чтобы проще пережить очередной всплеск инфекции.

"Омикрон" придет. Мы от этого никуда не уйдем. Он уже есть на наших границах, в Турции и ближе к нам. Его не нужно пугаться. Он может охватывать больше людей, но его переносят гораздо проще и легче, чем "Дельту", - сказал Данилов.

Под Киевом силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям

В Вишневом Киевской области 37-летний мужчина открыл огонь в направлении людей. Чтобы задержать стрелка, полицейским пришлось штурмовать сразу две квартиры.

Сообщается, что мужчина открыл огонь по рабочим, которые проводили работы рядом с его домом. К месту событий сразу прибыли группа реагирования, спецназовцы и криминальная полиция. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры.

ВОЗ заявила о "цунами" заражений коронавирусом в мире: как "Дельтой", так и "Омикроном"

Главу отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мир сталкивается с цунами заражений коронавирусом. Речь идет как о штамме "Дельта", так и об "Омикроне".

Она добавила, что по предварительным данным, штамм "Омикрон" может в определенной степени избежать иммунного ответа, "но это не значит, что вакцины будут бесполезными".

В Беларуси приговорили Тихановского к 18 годам тюрьмы

Гродненский суд приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали еще в конце мая 2020 в Гродно.

По "делу Тихановского-Лосика-Статкевича" вынесены такие приговоры:

Сергей Тихановский - 18 лет усиленного режима,

Игорь Лосик - 15 лет усиленного режима,

Николай Статкевич - 14 лет,

Артем Саков - 16 лет усиленного режима,

Владимир Цыганович - 15 лет усиленного режима,

Дмитрий Попов - 16 лет усиленного режима.

В Африке почти сотня людей умерли от неизвестной болезни. ВОЗ начинает экстренное исследование

На востоке Южного Судана по меньшей мере 89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни. Из-за чего ВОЗ направила в соответствующий регион целевую группу для проведения экстренного исследования.

По информации СМИ, эпицентром заболевания стал административный округ Фангак в штате Джонглий. Он, в частности, недавно сильно пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения.

В Украину вторгнется арктический воздух: синоптик назвал дату прихода настоящей зимы

Синоптик сообщил, когда в Украину придет настоящая зима с арктическим воздухом, который обеспечит постоянную температуру ниже нуля. "Уже 19 декабря, в воскресенье, прогнозируем ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура в течение суток 0-5 мороза. Зима!"- рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Подробнее о прогнозе с 15 по 19 декабря – в материале Styler.