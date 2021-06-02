Приговор Чубарову, сертификаты вакцинации в ЕС и запрет пластиковых пакетов: новости за 1 июня

"Суд" в Крыму заочно объявил приговор главе Меджлиса Рефату Чубарову, Верховная рада запретила использование пластиковых пакетов, семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации: новости за 1 июня

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

"Суд" в Крыму заочно объявил приговор главе Меджлиса Чубарову

"Верховный суд" Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Его обвинили в организации массовых беспорядков у стен парламента региона в феврале 2014 года.

Кроме того, согласно приговору, Чубарову присуждено 200 часов общественных работ и он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Рада запретила использование пластиковых пакетов: размеры штрафов

В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная рада окончательно запретила их обращение.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы

В Одессе утром 1 июня исчез первый заместитель командира и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Сейчас местонахождение пограничника неизвестно.

Как рассказали в ГПСУ, Чертков вышел из дома в 6:30 утра, но до конца дня до работы не дошел.

Лукашенко допускает авиасообщение с Крымом: этот вопрос прорабатывают

Александр Лукашенко рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос авиасообщения с Крымом. По словам Лукашенко, после закрытия украинского неба у белорусов нет возможности ездить в Крым.

"Сегодня я хотел бы спросить у (президента Украины - ред.) Зеленского, при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Они (Украина - ред.) устроили эту "канитель", эту провокацию", - сказал Лукашенко.

"Суд в смартфоне": Рада окончательно одобрила закон Зеленского

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5246, известный как "суд в смартфоне". Он внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

Таким образом, создается информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах. Ей смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал итоговую заявку из 26 игроков, которые отправятся на матчи чемпионата Европы. Из игроков, которые до сих пор были на сборах, он отцепил пятерых.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первый матч сине-желтые проведут против Нидерландов 13 июня в Амстердаме.

Ливнями накроет почти всю Украину: где будет мокрее всего

Погода в Украине в среду, 2 июня, не слишком порадует жителей большинства областей. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, дожди, ливни и довольно низкую температуру воздуха.