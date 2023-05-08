Придністров'я попросило РФ збільшити кількість миротворців через "загрозу терактів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого голову представництва Придністров'я у Москві Леоніда Манакова в інтерв'ю "РИА Новости" .

За його словами, наразі кількість миротворців у зоні безпеки не перевищує 450. При цьому штат, встановлений документами Об'єднаної контрольної комісії, має 3100 осіб.

Манаков заявив, що Придністров'я вже не раз просило про збільшення чисельності російських миротворців, у тому числі за рахунок набору військових із числа росіян, які постійно проживають у Придністров'ї.

"Тому така опція є, і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і при цьому юридично обґрунтована документами, ухваленими в рамках діяльності ОКК", - заявив він.

Нагадаємо, на початку березня так звана "влада" Придністров'я звинуватила СБУ в планах організувати теракт. У Молдові припустили, що такі вкидання могли виявитися частиною плану РФ щодо дестабілізації в країні.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ не вживатимуть жодних ініціативних дій щодо Придністров'я.

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