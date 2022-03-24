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В Приднестровье российские кураторы распространяют слухи о втягивании региона в войну с Украиной

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты продолжают жестоко разрушать города Украины. Также вслед за Беларусью враг хочет втянуть в войну Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что враг работает над тем, чтобы расширить линию фронта.

Сообщается, что русские кураторы на территории непризнанной приднестровско-Молдавской республики начали говорить о том, что Приднестровье втягивают в войну с Украиной.

Оккупанты хотят нанести Украине удар с новых территорий.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области ВСУ уничтожили 2 "Тигра", танк и КамАЗ оккупантов.

Также мы писали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.

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