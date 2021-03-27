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Придется отвечать. Зеленский призвал политиков подбирать слова, говоря о COVID-вакцинах

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский заявил, что количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Он просит политиков подбирать слова, говоря о COVID-вакцинах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"С отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин", - сказал президент.

Он подчеркнул, что процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины. Наше государство рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.

"Следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - отметил глава государства.

Зеленский предупредил политиков об ответственности за дискредитационные высказывания о вакцинации.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед богом", - сказал президент.

Напомним, в Украине за минувшие сутки сделали 17939 прививок от коронавируса. Это на 799 меньше, чем днем ​​ранее.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения недовольно темпами вакцинации в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВакцинаКоронавирус
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