Причиной взрыва в пятиэтажке под Киевом могла стать граната

Взрыв в пятиэтажном доме под Киевом не связан с газом. Его могла вызвать граната либо какое-то другое взрывное устройство. Причину взрыва будут устанавливать сотрудники полиции.
Об этом сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на замначальника ГУ ГСЧС по Киевской области Сергея Майстренко.
По его словам, причиной взрыва в доме "был точно не газ". "По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", - сказал он.
В областном управлении ГСЧС отказались РБК-Украина прокомментировать это заявление. Там отметили, что причину взрыва будут устанавливать сотрудники полиции.
Глава Белогородской сельского совета Антон Овсиенко сообщил, что во время пожара пострадали 9 человек. Троих из них госпитализировали в Боярскую районную больницу. "Создан оперативный штаб, в состав которого вошли депутаты и сотрудники Белгородского сельсовета. Решается вопрос о временном размещении жильцов дома", - добавил он.
Овсиенко уточнил, что дом от мародеров и общественный порядок на месте происшествия обеспечивает департамент охраны села Святопетровское.
Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажке под Киевом в селе Белгородка днем 21 июня. Людей эвакуировали из горящего здания. В результате происшествия погиб один человек - его тело нашли в ходе спасательной операции. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2008 года рождения.
Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы справиться с пожаром после взрыва в пятиэтажке под Киевом. Угрозы несущим конструкциям дома не существует.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке под Киевом. Глава государства потребовал как можно быстрее установить причины взрыва.