Причиной взрыва в пятиэтажке под Киевом могла стать граната

По его словам, причиной взрыва в доме "был точно не газ". "По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", - сказал он.

В областном управлении ГСЧС отказались РБК-Украина прокомментировать это заявление. Там отметили, что причину взрыва будут устанавливать сотрудники полиции.

Глава Белогородской сельского совета Антон Овсиенко сообщил, что во время пожара пострадали 9 человек. Троих из них госпитализировали в Боярскую районную больницу. "Создан оперативный штаб, в состав которого вошли депутаты и сотрудники Белгородского сельсовета. Решается вопрос о временном размещении жильцов дома", - добавил он.

Овсиенко уточнил, что дом от мародеров и общественный порядок на месте происшествия обеспечивает департамент охраны села Святопетровское.