Причиной вспышки коронавирус в Первомайске стали собрания баптистов

Вспышка коронавируса в Днепропетровской области началась из-за собрания баптистов в Первомайске. Об этом говорится в комментарии председателя Днепропетровского областного совета Святослава Олийныка.

По его словам, на сборы съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.

"Там состоялось ежегодное собрание представителей баптистской церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году эти сборы отменили, но так или иначе на сборы съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В целом несколько сотен человек, которые размещались по домам. Часть приезжих находится до сегодняшнего дня в Первомайске", - заявил Олийнык.

Он отметил, что именно из Первомайска вирус начал распространяться по другим городам.

"Например третий зараженный в Новомосковске - из Первомайска приехал, человек из Синельниковского района - из Первомайска приехал", - сказал Олийнык.

Также он рассказал, что два человека, у которых подтвердили COVID-19, и они об этом знали, покинули место изоляции и решили поехать в Днепр.

"Двое людей, зная, что у них положительные результаты и подписав обязательства сидеть дома, сегодня вышли из дома и собирались поехать в город Днепр. Они были пойманы, в буквальном смысле этого слова, оштрафованы и возвращены домой", - рассказал глава облсовета.

По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, новые случаи заражения удалось обнаружить с помощью полиции.

"Вчера в Первомайске обнаружили 6 случаев COVID-19. Сегодня вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек", - рассказал Бондаренко.

По его словам, власть обасти приняла решение об ограничении выезда из Первомайска и въезда в город. Они будут действовать с 9 утра 8 апреля.

"Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет только у стратегически важного транспорта - грузовиков с продуктами, медикаментами, автобусов, перевозящих работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять у водителей и пассажиров симптомы коронавируса" , - сказал Бондаренко.

Отметим, в Днепропетровской области лабораторно подтверджен 41 случай COVID-19, из них 21 – в Первомайске.

Напомним, Днепр закрывает въезд для транспорта из других областей. Въезд в Днепр будет ограничен с 8 апреля.

Также сообщалось, по данным Министерства здравоохранения по состоянию на утро 7 апреля, в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19. Из них 143 были обнаружены за минувшие сутки 6 апреля. В Одесской области сообщали о 30 больных.