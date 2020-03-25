Причиной смерти мужчины в Днепре стал не коронавирус

Причиной смерти 45-летнего мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус, стал не COVID-19. Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко в Facebook.

По его словам, причиной смерти стала пневмония, однако не в результате COVID-19.

"Касательно летального случая мужчины из Камянского. Не подтвердилось подозрение на коронавирус. Это была пневмония, но не коронавирус", - заявил Бондаренко.

Напомним, РБК-Украина писало, что вечером 24 марта в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета. Он обратился в больницу лишь день смерти, после чего он в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако спасти мужчину не удалось. У него подозревали коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области вечером 25 марта подтвердили третий случай COVID-19. Положительный результат теста был зафиксирован у жителя Кривого Рога.

Отметим, как сообщили в Центре общественного здоровья, по состоянию на вечер 25 марта в Украине лабораторно подтверждены 136 случаев COVID-19. Сейчас новые случаи верифицируют. Официальные данные представят в Министерстве здравоохранения завтра утром.