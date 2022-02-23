"Причинит боль России". Британия предоставит Украине кредитную гарантию на 500 млн долларов

Великобритания предоставит Украине гарантию по кредиту на сумму до 500 млн долларов. В частности, чтобы помочь Украине на фоне действий со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Британии Лиз Трасс в Twitter.
"Великобритания предоставит до 500 млн долларов в виде кредитных гарантий, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем нашу экономическую мощь, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", - написала Трасс.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предлагает Украине гарантию по кредиту на сумму до 1 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что премьер Британии Борис Джонсон объявил, что Лондон предоставит Киеву новый пакет военной помощи.