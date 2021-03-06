О причинах не говорят. Появились подробности ДТП с украинцами в Польше

Сколько пострадавших и погибших

Руководительница Подкарпатского воеводства, где произошла авария, Ева Лениарт сообщила, что погибли 5 человек, в больницах находятся 29 человек, в том числе 14 в тяжелом состоянии. Автобусом приехали 57 человек, в том числе двое водителей. Все пассажиры - граждане Украины.

Она сообщила, что польские власти находимся в постоянном контакте с Генеральным консулом Украины в Люблине, а также с послом Украины в Польше.

По ее словам, представитель консульства находится по месту пребывания людей, не нуждающихся в госпитализации. Для этих людей организован альтернативный транспорт, чтобы они могли продолжить свое путешествие в соответствии с пунктом назначения.

Причины ДТП пока неизвестны

Заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Старзецка уже завершила осмотр места происшествия и самого автобуса. Однако, в полиции говорят, что пока рано что-то говорить о причинах инцидента.

"Что касается причин аварии, то пока рано говорить о ней, она станет предметом подготовительного производства под надзором прокуратуры. Безусловно, это потребует времени, вероятно, будет эксперт в области дорожно-транспортных происшествий, который прокомментирует техническое состояние, а также другие обстоятельства всего события, - сообщил замначальника областной полиции Збигнев Сова.

Автобус по неизвестным причинам сошел с дороги, сломал заграждение и упал в канаву. На данный момент известно, что двое водителей были трезвыми - один из них в тяжелом состоянии. Организованной поездки не было на автобусе - по пути подбирали разных пассажиров.