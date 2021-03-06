UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

О причинах не говорят. Появились подробности ДТП с украинцами в Польше

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 6 марта, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с украинским автобусом, в результате которого погибли 5 человек. Появились новые подробности, однако причины пока не известны.

Об этом сообщает RMF 24.

Сколько пострадавших и погибших

Руководительница Подкарпатского воеводства, где произошла авария, Ева Лениарт сообщила, что погибли 5 человек, в больницах находятся 29 человек, в том числе 14 в тяжелом состоянии. Автобусом приехали 57 человек, в том числе двое водителей. Все пассажиры - граждане Украины.

Она сообщила, что польские власти находимся в постоянном контакте с Генеральным консулом Украины в Люблине, а также с послом Украины в Польше.

По ее словам, представитель консульства находится по месту пребывания людей, не нуждающихся в госпитализации. Для этих людей организован альтернативный транспорт, чтобы они могли продолжить свое путешествие в соответствии с пунктом назначения.

Причины ДТП пока неизвестны

Заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Старзецка уже завершила осмотр места происшествия и самого автобуса. Однако, в полиции говорят, что пока рано что-то говорить о причинах инцидента.

"Что касается причин аварии, то пока рано говорить о ней, она станет предметом подготовительного производства под надзором прокуратуры. Безусловно, это потребует времени, вероятно, будет эксперт в области дорожно-транспортных происшествий, который прокомментирует техническое состояние, а также другие обстоятельства всего события, - сообщил замначальника областной полиции Збигнев Сова.

Автобус по неизвестным причинам сошел с дороги, сломал заграждение и упал в канаву. На данный момент известно, что двое водителей были трезвыми - один из них в тяжелом состоянии. Организованной поездки не было на автобусе - по пути подбирали разных пассажиров.

Напомним, изначально сообщалось о том, что в результате аварии с участием украинского автобуса в Польше 6 человек погибли и 15 пострадали. После количество пострадавших увеличилось до 35 человек. Все жертвы - граждане Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТП
Читайте также
В Польше уточнили число жертв ДТП с украинцами, часть из них опознали
Названа предварительная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше
Прогноз погоды