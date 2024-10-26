Причина ДТП: як можна не помітити автомобіль

Часто, пояснюючи обставини ДТП, водій стверджує, що просто не бачив іншу машину. І зазвичай вони кажуть правду. Чому таке може бути?

Певно, подібні випадки були в практиці багатьох водіїв: ніби щойно на перехресті з двох сторін не було жодної машини, але тільки но ви рушили вперед, як буквально поряд опиняється автівка, яку треба було пропустити. Звідки вона взялася? Як так, що часом ми не помічаємо такі масштабні об'єкти, як автомобіль, навіть в ідеальних погодних умовах?

Чому можна не побачити машину

На перший погляд дивні ситуації насправді пояснюються фізіологією людини, а ще – особливостями вітчизняної придорожньої інфраструктури.

Чужа машина зливається з фоном ландшафту. Найбільш поширена причина. Іноді транспортний засіб має приблизно той самий колір, що і об’єкти, які служать йому фоном при погляді з вашого ракурсу. Подолати цю проблему покликані увімкнені фари та денні ходові вогні (ДХО), якими зараз обладнані всі нові автомобілі. Порада: вдивляйтесь уважніше, пам’ятаючи, що далеко не всі машини на наших вулицях мають ДХО.

Чужа машина була справді схованою для вас. Авто, яке ви спочатку не помітили, виїхало з-за машин, які стоять близько до вас. Це ситуація, коли машини, що з'явилася раптово, справді не було в той момент, коли ви дивилися направо-наліво. (Такий випадок і має на увазі пункт ПДР, який забороняє паркуватися ближче 10 м до перехрестя.) Порада: вивчайте обстановку на перехресті трохи довше, ніж один короткий погляд в кожен бік. Можливо, на складному перехресті варто буде подивитись у кожен бік ще раз, навіть якщо відразу ви нічого небезпечного не побачили.

Чужа машина не здавалася небезпечною. На великій відстані авто, яке швидко наближається, може спочатку не сприйматися як таке, що становить небезпеку. Проте не всі водії навколо нас дотримуються законної і головне – розумної швидкості. Порада: привчіть себе до реалій, коли хтось може наближатися до вас із неприпустимою швидкістю. А щоб точніше оцінювати швидкість об'єкта, потрібно на секунду-дві довше вдивлятися у кожного, хто наближається до вас.

Ракурси зору та вектори переміщення. Людина влаштована так, що підсвідомо побоюється загрози з більшими габаритами. Відтак ми швидше помічаємо машину, яка наближається по дорозі, що перетинається з нашою (ми бачимо це авто в три чверті профілю – у профіль), аніж ту, що під'їжджає до перехрестя нам назустріч (в ракурсі зору анфас). При тому шо друга може бути небезпечною для вас при повороті наліво. Порада: однаково уважно переглядаємо кожен з напрямків, звідки можна чекати небезпеку.

Помилкові пріоритети. Ви звернули основну увагу на іншого учасника дорожнього руху, який видавався більш значущим. Скажімо, пішохід, що ступає ногою на проїжджу частину, може першим привернути увагу водія, тоді як з іншого боку може наближатися автомобіль, який спочатку не буде зафіксований вами. Або – всю вашу увагу привернув інший об'єкт, більш яскравіший чи контрастніший за кольором, ніж інший, який теж становить небезпеку. Порада: знов таки уважно вивчайте обстановку в кожному з секторів.

Коротко

Головне при оцінці ситуації в місці перетину транспортних потоків – не поспішати. Тільки так можна сфокусувати зір по всій глибині зони, яка може містити загрозу для вас. І особливо це важливо, якщо поле зору наповнене великою кількістю різнопланових і різнокольорових об'єктів. І ще один важливий момент: ситуація "не побачив машину" може бути двосторонньою – і ви можете когось на побачити, і вас самих можуть не бачити. А значить, у непростих дорожніх ситуаціях бажано поводитись так, щоб своєю появою не стати сюрпризом для інших учасників дорожнього руху.