Причетний до трагедії у Бучі: в Україні загинув командир Псковської дивізії ВДВ

Менше ніж через два місяці після призначення загинув командир 76-ї Псковської десантної дивізії полковник Абдулазіз Шихабідов, який нещодавно був поставлений на цю посаду указом російського диктатора Володимира Путіна.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на видання "Агентство".

Як пише видання, вчора у Дагестані школи почали отримувати повідомлення про загибель командира 76 Псковської дивізії полковника Абдулазіза Шихабідова.

Зокрема, у ліцеї №13 міста Каспійськ відкрили "пам’ятний куточок" із фотографіями та інформацією про окупанта. А в Буйнакській школі-інтернаті для учнів 7 - 9 класів провели позакласний захід, де палили "свічки пам’яті" та читали вірші.

Варто зауважити, що після оприлюднення фото з цього заходу вони зникли з офіційних сторінок навчального закладу, але зберігся в вебархіві.

Що відомо про 76 Псковську дивізію

76-та Псковська десантна дивізія бере участь у війні проти України з 2014 року - її військові були задіяні в анексії Криму та бойових діях на Донеччині. Після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року підрозділи цієї дивізії дислокувалися в Бучі.

Журналістські розслідування підтвердили причетність бійців Псковської дивізії до злочинів проти цивільного населення в Бучі.

До участі у війні проти України полковник Шихабідов воював у Південній Осетії та Сирії.