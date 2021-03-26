Прибыль в метрах: как заработать на продаже новых квартир в Киеве

В этом году количество инвестиционных сделок на первичном рынке вырастет на 10% по сравнению с 2020 годом, отметила руководитель отдела продаж ЖК Lucky Land Леся Павленко.

Квартир у застройщиков в популярных проектах на начальном этапе строительства уже может не быть, говорят эксперты. Заработок инвестора в таких проектах составляет 30-50% от стоимости квартиры. Еще один популярный вариант - покупка недвижимости для ее последующей сдачи в аренду.

Инвесторы наращивают аппетит

Инвестиционная привлекательность ЖК для инвесторов может отличаться и зависит от класса строящегося дома, говорит Леся Павленко. В 2021 году уровень инвестиционных сделок в комплексах эконом-класса вряд ли превысит 10% от общего числа сделок, в объектах комфорт-класса - 45-55%.

Тогда как в категории комфорт+ и бизнес их число составит от 50% до 70% от общего количества сделок в зависимости от формата, инфраструктуры комплекса, локации (наличие поблизости рекреационных зон - леса, парка, озера и пр.), стадии строительства и цены, прогнозирует эксперт.

"Наибольшее количество продаж будет наблюдаться в объектах на начальных стадиях строительства и на старте строительства новых очередей хорошо зарекомендовавших себя жилых комплексов", - говорит Леся Павленко.

Почему инвесторы вкладывают в рынок недвижимости? Для большинства покупателей, у которых есть сбережения 50-60 тысяч долларов, жилье - одна из немногих возможностей для заработка с высокой доходностью.

"В Украине функционирует несколько рынков с возможностями для вложения средств: депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), рынок драгоценных металлов и первичный рынок жилья. Это без учета внешних рынков ценных бумаг, виртуальных валют, так как они пока не урегулированы на законодательном уровне", - говорит Максим Гончарук.

И хотя инвестиции в недвижимость представляются более выгодными, чем другие инструменты, этот тип капиталовложений имеет свои риски, о которых предупреждают эксперты.

Недвижимость также может использоваться как инструмент для легализации доходов, признают опрошенные РБК-Украина риелторы. Сейчас обойти финансовый мониторинг при заключении сделок купли-продажи квартир еще возможно, но в ближайшие годы это будет сложнее.

С каждым годом банки все тщательнее изучают источники происхождения средств покупателей жилья. "Такие сделки, вероятнее всего, есть. Но их сложно подсчитать", - говорит управляющий партнер SV Development Сергей Степенко.

Возможные риски

Чтобы максимально заработать на рынке первичной недвижимости, нужно покупать квартиру на раннем этапе строительства. В этот период застройщик предлагает самую низкую цену, но и риски инвестирования в данном случае выше. Если компания затянет со сроками строительства или столкнется с проблемами, как это, например, произошло с "Укрбудом" или "Аркадой", тогда доходность может резко снизиться.

Если речь идет о вложениях в недвижимость для последующей сдачи, то нужно учитывать, что инвестору придется самому организовывать просмотры, контролировать уплату арендаторами коммунальных услуг, периодически проводить текущий ремонт и пр.

Причем конкуренция в этом сегменте ужесточается с каждым годом. По данным консалтинговой компании SV Development, сейчас в Киеве сдается в аренду около 50 тысяч квартир. Ежемесячно заключается около 2 тысяч сделок, что сдерживает цены на аренду.