Приближенные Джулиани готовили его визит в Киев для встречи с Зеленским

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировал визит в Украину в мае в 2019 года для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает BuzzFeed.

По данным издания, Джулиани является почетным мэром Анатовки - социально-адаптационного проекта в Киевской области, который предназначен для беженцев с Донбасса. С помощью данного проекта при посредничестве Льва Парнаса и Игоря Фрумана адвокат Трампа пытался устроить встречу с Зеленским. Джулиани, по информации издания, должен был подтолкнуть президента Украины к расследованию относительно Байдена.

Ранее Джулиани заявлял, что его визит в Украину планировался для участия во встрече в неназванной еврейской общине. Спустя некоторое время в своем посте в Facebook главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман сообщил, что Джулиани пригласили выступить от сообщества "Анатовка" и благотворительной организации Фрумана из Нью-Йорка. Однако визит Джулиани был отменен, так как Зеленский отказался от встречи.

Тогда Джулиани и Парнас отправились в Париж, где они встретились с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Издание пишет, что Холодницкий был одним из источников кампании Джулиани по Украине.

Отмечается, что среди спонсоров Анатовки - Игорь Фруман, пророссийский политик, действующий народный депутат Вадим Рабинович и казахский олигарх Александр Машкевич, чья компания Eurasian National Resources Corporation является фигурантом дела о коррупции в Великобритании.

Фруман в конце 2017 года основал нью-йоркскую благотворительную организацию "Американские друзья Анатовки". Согласно финотчетам организация собрала чуть более 1300 долларов, данные за 2018 год не опубликованы.

В течение двух лет Парнас и Фруман делали пожертвования и запрашивали финансовую поддержку еврейских благотворительных организаций в рамках международных усилий по налаживанию связей с влиятельными политиками. В частности, в дополнение к вкладу в проект "Анатовка" Фруман и Парнас сделали пожертвование в размере 25 тыс. долларов фонду "Молодой Израиль", некоммерческой организации в Нью-Йорке, управляемой Джозефом Фрагером. Пожертвование было в конце августа 2018 года от имени компании Global Energy Partners LLC, которая имеет аналогичное название с Global Energy Producers - компанией Delaware LLC, созданной для заключения сделки по продаже американского сжиженного природного газа в Украину.

Пожертвование в размере 325 тыс. долларов в 2018 году от имени Global Energy Producers в адрес America First Action - кампании в поддержку Трампа на выборах 2016 года - стало одним из нескольких взносов, которые упоминаются в деле об импичменте Трампа.

Напомним, ранее Федеральный суд признал невиновными в финансовых преступлениях двух спонсоров предвыборной кампании президента США Дональда Трампа - Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Фрумана и Парнаса арестовали в США 9 октября. Сначала их подозревали в нарушении правил финансирования избирательных кампаний Трампа.

Федеральные прокуроры обвинили Парнаса и Фрумана в том, что они использовали подставную компанию для пожертвования 325 тыс. долларов в пользу комитета президента США Дональда Трампа, и сбора денег для бывшего конгрессмена из Техаса Пита Сешнса в рамках попытки заставить Трампа устранить посла США в Украине Мари Йованович. Кроме этого прокуроры изучали взаимодействие Джулиани с Парнасом и Фруманом.