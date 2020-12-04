Презумпция несогласия: Радуцкий объяснил механизм добровольной вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной. Для этого в стране ввели так называемую "презумпцию несогласия".

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Радуцкого, вакцинация будет обязательной, но каждый гражданин сможет от нее отказаться.

"Мы заменяем презумпции согласия на презумпцию несогласия. Тебя никто не заставляет вакцинироваться, но она (вакцинация - ред.) обязательная. Ты можешь не вакцинироваться, но ты согласись. Не врачи тебе отказали, а ты сам согласился и взял на себя ответственность", - подчеркнул он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине должна быть бесплатной, но не для всех.

Кроме того, в парламенте рассказали, у каких стран Украина будет покупать вакцину от коронавируса.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты по вопросам медицины Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Александр Коляда, Михаил Фаворов и другие известные украинцы обсуждают новые вакцины от коронавируса и вообще, сможет ли вакцинация наконец-то вернуть нас к обычной жизни. Кроме того, вместе с представителями малого и среднего бизнеса гости студии пробуют дать ответы на вопросы: почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов и почему власть пошла на компромисс с ними?

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 4 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу стало известно, на какую сумму США выделили финансовую помощь Украине начиная с 2014 года.

Сколько денег получила Украина от Конгресса США

Эфир был богат на споры. Например, относительно шагов в отношении вывода страны из кризиса эмоционально поспорили заместитель главы офиса Зеленского Юлия Ковалив и эпатажный Олег Ляшко.

Спор Ковалив с Ляшко

А вот скандальный нардеп Илья Кива вообще опозорился в прямом эфире из-за Джорджа Сороса, на которого политик возлагает ответственность едва ли не за все проблемы Украины.

Илья Кива опозорился из-за высказывания о "группе Сороса"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подробно ответил Киве на "упреки" об отношениях между Украиной и США и на так называемое внешнее управление.

Климкин ответил Киве на "упреки", что якобы Украиной управляет Сорос

Также председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о путях вывода страны из кризиса и про поддержку украинского производства.

Наталуха высказался о поддержке внутреннего производителя

Кроме того, на минувшей неделе любителей футбола потрясла новость, что сборной Украины присудили техническое поражение в матче со швейцарцами. Тренер нашей команды Андрей Шевченко не сдерживал эмоций, комментируя несправедливое решение УЕФА.

Андрей Шевченко высказался о техническом поражении сборной Украины