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Президенту с 2019 года угрожали насилием 22 раза, - СБУ

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Киев, Среда 22 сентября 2021 15:50
Президенту с 2019 года угрожали насилием 22 раза, - СБУ Фото: президенту с 2019 года угрожали насилием 22 раза (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев это касалось президента Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, с 2019 года по сентябрь 2021 было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей.

Из которых - 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел.

При этом в ведомстве не уточнили о ком конкретно идет речь.

Так, с 2019 года в должности президента Петра Порошенко заменил Владимир Зеленский, а на посту главы МВД Арсена Авакова сменил Денис Монастырский.

Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, утром 22 сентября под Киевом расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Он не пострадал, однако его водитель был ранен. Силовики открыли дело по статье "покушение на убийство".

Все остальные подробности инцидента собраны в материале РБК-Украина.

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Служба безопасности Украины Украина Сергей Шефир Президент
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