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Президента Казахстана вакцинировали от COVID-19 "Спутником V"

Автор: Юлия Струк

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил прививку от коронавируса. Его вакцинировали российским препаратом "Спутник V".

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную карагандинским фармацевтическим заводом", - отметил Уали.

Указано, что после вакцинации Токаев хорошо себя чувствует, у него нет побочных эффектов.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич сегодня также сделал первую прививку от коронавируса. Его вакцинировали китайской COVID-вакциной компании Sinofarm.

Как писало РБК-Украина, в январе Казахстан выдал временную государственную регистрацию вакцине от коронавируса QazCovid-in собственного производства.

Так, в конце декабря 2020 года в Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Отмечалось, что на базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз.

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Новости Украины КазахстанмедицинаВакцина от коронавируса
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