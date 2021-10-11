Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без COVID-прививки 

"Я хотел посмотреть игру "Сантоса", но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Для чего? У меня больше антител, чем у тех, кто прививался", - сказал президент.

Отмечено, что этот матч был первым в Сантосе, где болельщикам разрешили быть на игре с начала пандемии коронавируса.

Однако в клубе заявили, что позволят присутствовать лишь тем болельщикам, кто имеет COVID-прививку, или же предъявит отрицательный результат ПЦР-теста.

Сам Болсонару, который отказывается делать прививки, призвал других последовать его примеру, утверждая, что у него есть антитела, потому как он уже переболел COVID-19.