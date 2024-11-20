Не президент, а вбивця. Зеленський пояснив, чому застерігав Шольца від дзвінків Путіну

Як зазначив Зеленський, Шольц під час розмови розповів, що збирається подзвонити Володимиру Путіну. Проте президент вважає, що дзвінок не приніс результатів.

"Що отримав канцлер із цього дзвінка? Нічого. Нічого нового", - сказав глава держави.

Він додав, що політична ізоляція російського лідера також чинить тиск на нього.

"Ми воюємо не тільки зброєю, а й дипломатією. Дипломатія дуже важлива. І тільки дипломатія може покласти кінець цій війні", - каже Зеленський.

За його словами, розвідки США та Європи взаємодіють з російською стороною навіть під час війни в Україні, але це не йде в розріз з їхньою політикою політичної ізоляції.

"Ви не повинні визнавати Путіна як президента, тому що він убивця. Інакше ви зруйнуєте цю політичну ізоляцію", - заявив Зеленський.