Президент Туркменистана впервые появился на ТВ после слухов о его смерти

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов после долгого отсутствия на фоне слухов о его смерти впервые появился на государственном телевидении. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, в вечернем эфире туркменского телевидения 4 августа показали репортаж, как глава Туркменистана ездит на велосипеде, скачет на коне и стреляет из автоматического оружия. Этому были посвящены более 28 минут с 36-минутного выпуска.

Это было первое появление туркменского лидера больше, чем за десять дней. Последний раз его показывали 24 июля после того, как распространились слухи о его смерти президента. Но кадры, показанные 24 июля, вызвали сомнения специалистов телевизионщиков. Они отмечали, что съемки были идентичны тем, что были показаны в программе "Ватан" от 10 мая этого года.

Отметим, президент Туркменистана последний раз появлялся на публике 5 июля. Его пресс-служба 15 июля опубликовала сообщение о том, что президент находится в отпуске, и выпустила видеозапись, где президент играет с внуками и котятами.

Напомним, ранее представитель посольства Туркменистана в Российской Федерации (РФ) назвал фейком сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Ранее в российских СМИ появилась информация, что Бердымухамедов умер 20 июля.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале 2017 года Бердымухамедов по итогам выборов был переизбран на третий срок руководства страной.

Всего в президентских выборах в Туркменистане участвовали девять кандидатов. Вместе с тем, Бердымухамедов набрал 97,69% голосов.