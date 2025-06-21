Президент Трамп заговорив про ймовірне звільнення голови ФРС Джерома Пауелла

Між Дональдом Трампом і Федеральною резервною системою триває гостре протистояння через монетарну політику, яке може призвести до серйозних кадрових рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SNS News .

У п'ятницю, 20 червня президент Трамп заговорив про можливе звільнення голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.

Президент назвав керівника центрального банку "повним ідіотом" через рішення не знижувати процентні ставки.

При цьому варто відзначити, що критиці Пауелл підлягав систематично за те, що той не поспішає знизити ставки, але у квітні Трамп запевняв, що не має наміру його звільняти.

Причини нападу Трампа на Пауелла

Основна причина нападу Трампа - рішення ФРС зберегти процентні ставки незмінними після їх підвищення в 2022–2023 роках з метою стримування інфляції.

Трамп вважає, що ставки слід знизити швидше, щоб стимулювати економіку та зробити кредити доступнішими.

Натомість ФРС побоюється, що надто швидке зниження ставок може призвести до нового сплеску інфляції, яка, хоч і знизилася, все ще перевищує цільовий рівень 2%.

Різка риторика Трампа і подальші перспективи

У своїх публікаціях на Truth Social Трамп назвав Пауелла "дурнем" і "ненависником Трампа", додавши, що пробував різні стратегії впливу, але жодна не спрацювала.

Президент закликав членів Федерального відкритого ринкового комітету переглянути свою політику і негайно знизити ставки, навіть якщо це може призвести до подальшого зростання інфляції.

Такі заяви продовжують напруженість між Трампом та ФРС, яка триває з часів його першого президентського терміну.

Юридичні складнощі навколо можливого звільнення Пауелла

Попри жорстку критику, спроба звільнити Пауелла може бути юридично проблематичною.

Так, згідно з федеральним законодавством та судовими прецедентами, голову і членів Ради керуючих ФРС можна звільнити лише "з певної причини".

Нещодавнє рішення Верховного суду дозволяє президенту звільняти членів інших незалежних агентств, але спеціально виключає ФРС через її унікальну структуру.

Пауелл, своєю чергою, раніше заявляв, що не піде у відставку, якщо Трамп попросить про це.