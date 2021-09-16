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Президент Toyota против автопилота: спешить с разработкой автономных машин нельзя

Автор: Константин Широкун

Исполнительный директор Toyota Акио Тойода обеспокоен гонкой автопроизводителей в разработке машин с автопилотом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AutoNews.

Президент и исполнительный директор Toyota Акио Тойода выразил обеспокоенность быстрым развитием автономных систем вождения после того, как один из автономных автомобилей компании e-Palette сбил спортсмена во время Паралимпийских игр в Токио.

Инцидент произошел 26 августа, когда беспилотник наехал на пешехода, страдающего нарушениями зрения. К счастью, машина двигалась со скоростью около 1,6 км/ч, и спортсмен не пострадал. Toyoda принесла извинения после аварии.

Акио Тойода поставил под сомнение близкий успешный финал продолжающейся гонки по разработке автомобилей с автономными системами вождения 5-го уровня. По мнению топ-менеджера, на автопроизводителей оказывается серьезное давление, чтобы они как можно раньше выпустили автомобили с автономностью пятого уровня. Но конструкторы не должны втягиваться в эту гонку без победителей.

Toyota быстро расследовала аварию на Паралимпийских играх и внесла ряд изменений, прежде чем возобновить работу e-Palette. Например, каждое беспилотное транспортное средство было оборудовано резервным водителем, а Олимпийский и Паралимпийский комитеты также увеличили количество гидов на перекрестках в Олимпийской деревне.

Это не первый случай, когда Акио Тойода критически оценивает одно из самых важных событий в автомобильной промышленности. Ранее в этом году Акио Тойода посетовал на растущую шумиху вокруг электромобилей и заявил, что в Японии летом закончится электричество, если все автомобили в стране будут электрическими.

Ранее мы сообщали, что Чехия намерена бороться с запретом продаж автомобилей с ДВС. В Чехии расположены автосборочные предприятия таких компаний, как Skoda, Toyota и Hyundai.

Также мы писали, что у Land Rover Defender появится роскошная версия на платформе Range Rover. Новый Land Rover Defender на платформе MLA выйдет на рынок в конце 2024 года.

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Автомобильный рынок