Президент Toyota против автопилота: спешить с разработкой автономных машин нельзя

Исполнительный директор Toyota Акио Тойода обеспокоен гонкой автопроизводителей в разработке машин с автопилотом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AutoNews.
Президент и исполнительный директор Toyota Акио Тойода выразил обеспокоенность быстрым развитием автономных систем вождения после того, как один из автономных автомобилей компании e-Palette сбил спортсмена во время Паралимпийских игр в Токио.
Инцидент произошел 26 августа, когда беспилотник наехал на пешехода, страдающего нарушениями зрения. К счастью, машина двигалась со скоростью около 1,6 км/ч, и спортсмен не пострадал. Toyoda принесла извинения после аварии.
Акио Тойода поставил под сомнение близкий успешный финал продолжающейся гонки по разработке автомобилей с автономными системами вождения 5-го уровня. По мнению топ-менеджера, на автопроизводителей оказывается серьезное давление, чтобы они как можно раньше выпустили автомобили с автономностью пятого уровня. Но конструкторы не должны втягиваться в эту гонку без победителей.
Toyota быстро расследовала аварию на Паралимпийских играх и внесла ряд изменений, прежде чем возобновить работу e-Palette. Например, каждое беспилотное транспортное средство было оборудовано резервным водителем, а Олимпийский и Паралимпийский комитеты также увеличили количество гидов на перекрестках в Олимпийской деревне.
Это не первый случай, когда Акио Тойода критически оценивает одно из самых важных событий в автомобильной промышленности. Ранее в этом году Акио Тойода посетовал на растущую шумиху вокруг электромобилей и заявил, что в Японии летом закончится электричество, если все автомобили в стране будут электрическими.
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