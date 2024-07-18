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Президент США Джо Байден заразився коронавірусом, - CNN

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 17 липня, у президента США Джо Байдена виявили позитивний результат тесту на COVID-19.

Передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, Байден склав позитивний тест після свого першого заходу у Лас-Вегасі, де він мав пізніше виступити на щорічній конференції UnidosUS. Білий дім підтвердив інформацію та зазначив, що Байден вакцинований і має м'які симптоми.

"Президент сьогодні вдень звернувся із симптомами верхніх дихальних шляхів, включаючи ринорею (нежить) та непродуктивний кашель, із загальним недомаганням", - йдеться у записці лікаря Байдена, наданої прес-секретарем Білого дому Карін Жан-П'єр.

Підтвердження Білого дому з'явилося слідом за заявою генерального директора UnidosUS Джанет Мургією, після того, як Байден запізнився на півтори години на свій запланований виступ.

"Я щойно говорила телефоном з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і щойно отримав позитивний результат на Covid ", - сказала Мургія присутнім.

CNN додало, що президент США перебуватиме на самоізоляції у резиденції у Делавері та продовжуватиме виконувати обов'язки глави держави.

Нагадаємо, що майже дві третини демократів вважають, що Байден має знятися з виборів президента і висунути іншого кандидата. Про це свідчить опитування Центру досліджень суспільних відносин AP-NORC.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США допустив, що може знятися з виборів. Причиною такого кроку можуть бути проблеми зі здоров'ям.

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