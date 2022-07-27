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Президент США Байден вылечился от коронавируса

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вылечился от коронавируса. Поблагодарил всех за поддержку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Байдена.

"Вернемся в Овальный кабинет. Спасибо врачу за заботу и всем вам за поддержку", - пишет президент США.

Перед этим о выздоровлении главы Белого дома также сообщал врач президента Кевин О'Коннор. По словам медработника, Байден не имеет лихорадки, и его симптомы почти полностью исчезли. Также О'Коннор добавил, что тест на коронавирус президента показал отрицательный результат сегодня утром.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 21 июля, Байден заразился коронавирусом. Через некоторое время глава Белого дома записал видеообращение, в котором более подробно рассказал о своем самочувствии.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки