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Президент Румынии выступил за обязательную вакцинацию для ряда профессий

Автор: Валерия Полищук

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что вакцинация от COVID в стране должна стать обязательной для определенных профессий. В частности, из-за начала очередной волны пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Так, румынский президент выступил за обязательную вакцинацию для медработников, работников домов для престарелых.

"Это ненормально, когда некоторые врачи выступают против вакцинации", - заявил президент Румынии.

Он отметил также, что будущие карантин должны отличаться для привитых и непривитых людей. В этом контексте глава государства заявил, что сертификат о прививках - это решение для уменьшения ограничений.

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РумынияВакцинация