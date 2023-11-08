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Президент рекомендував НКРЕКП привести прайс-кепи у відповідність

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким, зокрема, Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) рекомендується забезпечити умови для імпорту електроенергії під час опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Забезпечити приведення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринку електричної енергії України у відповідність із показниками граничних цін на електричну енергію згідно з Методикою визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", - йдеться в ньому.

Також НКРЕКП було рекомендовано опрацювати питання щодо забезпечення економічних умов для залучення імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року.

Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році. 

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