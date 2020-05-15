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Президент прислушался к инициативе запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19, - Шахов

Новости » Политика     15.05.2020 - 16:08
Президент прислушался к инициативе запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19, - Шахов
Фото: Сергей Шахов (facebook.com)

В Минздраве будут реализовать инициативу по массовому тестированию на антитела к коронавирусу

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения Украины запустить в Украине массовое тестирование на антитела к COVID-19. Об этом в комментариях журналистам заявил народный депутат Сергей Шахов, который ранее выступал с этой инициативой с трибуны Верховной рады, передает РБК-Украина.

Напомним, Шахов стал первым политиком, который вылечился от коронавируса и первым заявил о готовности стать донором для лечения тяжелобольных пациентов с помощью переливания крови.

По его словам, если бы президент и Минздрав оперативней отреагировали на обращения народного депутата, тестирование на антитела могли бы начать еще в апреле и это бы спасло десятки жизней украинцев.

Шахов также сказал, что не тешит себя иллюзиями о том, что теперь в борьбе с коронавирусом в Украине произойдут глобальные изменения. Однако надеется, что какие-то подвижки к лучшему все же будут.

"Я буду лично держать этот вопрос на контроле, чтобы во время массовой диагностики использовались тест-системы, разработанные именно украинскими учеными. Они уже успешно себя зарекомендовали не только в нашей стране, но и заграницей. Пока украинские чиновники закупают иностранные тесты втридорога, наши отечественные тесты уже закупают Германия, Турция и Прибалтика", - отметил Шахов.

Как сообщалось, оценочные испытания иммуноферментных тест-систем на наличие антител к COVID-19 украинского производителя НПК "Диапроф-Мед" определили их качественные показатели на очень высоком уровне. Оценочные испытания тест-систем проводились НМУ им. Богомольца под руководством доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской.

Напомним, ранее Сергей Шахов прошел тестирование на наличие антител с помощью украинской тест-системы. Исследования показали наличие высокого количество антител в крови Шахова. Также антитела были обнаружены и у членов семьи Шахова, которые, по всей видимости, переболели ещё в феврале.

Автор: Виталий Мельник

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныШаховКоронавирус
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