Президент Польши Дуда выздоровел после коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда выздоровел после лечения коронавируса и возвращается к выполнению своих должностных обязанностей. Президент получил два отрицательных теста.

Об этом сообщает RMF24.

Пресс-секретарь польского президента сообщил, что Дуда закончил период самоизоляции и вернулся к выполнению обязанностей.

По его словам, глава Польши получил уже два негативных теста, из-за чего может вернуться к работе в обычном режиме.

Сам спикер, который также был инфицирован, останется на самоизоляции на день дольше.

24 октября стало известно, что Анджей Дуда получил положительный результат теста на коронавирус. Его самочувствие было нормальным.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше усилят карантин на фоне антирекорда коронавируса.

Кроме этого, ранее в Польше ввели так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск инфицирования коронавирусом.