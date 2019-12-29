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Президент подписал закон о трансплантации

Новости » Политика     29.12.2019 - 03:32
Президент подписал закон о трансплантации
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон имеет целью обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 418-VIII "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, регулирующих вопросы трансплантации анатомических материалов человеку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе главы государства.

Закон имеет целью обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласования национального законодательства с международными актами в этой сфере.

Документ также определяет, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. Зато организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2457 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, регулирующих вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

Законопроект №2457 об отсрочке создания Единой государственной системы трансплантации принято за основу 4 декабря . Тогда за законопроект проголосовали 326 народных депутатов.

Ранее правительство утвердило стоимость операций по трансплантации органов. Следовательно, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) определена на уровне 323 798 грн., АВО-несовместимая аллотрансплантация почки - 721 230 грн, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом будет стоить 1 360 141, 36 грн, аутологічна трансплантация - 1 308 393,3 грн.

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