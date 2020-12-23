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Президент подписал закон об обеспечении доступа украинцев к вакцинам от COVID-19

Киев, Среда 23 декабря 2020 23:38
Президент подписал закон об обеспечении доступа украинцев к вакцинам от COVID-19
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцинам от COVID-19. Речь идет о законопроекте №1075.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

Закон будет способствовать уменьшению нагрузки на украинскую систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.

Кроме того, документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, положительно повлияет на имидж Украины.

"Сейчас в мире не существует специфического лечения коронавирусной болезни, поэтому быстрая разработка и применение эффективной и безопасной вакцины против нее является жизненно важным мероприятием для уменьшения распространения инфекции и защиты уязвимых групп населения", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров 16 декабря освободил импортные тест-системы на COVID-19 от пошлины и НДС.

Отметим, Кабмин 2 декабря освободил от налогов импортные вакцины против коронавируса. Постановлением в перечень включены Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

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