Президент ПАР виїхав із Варшави до Києва для переговорів із Зеленським

Сьогодні вдень президент Рамафоса відвідав Варшаву і зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Наразі Рамафоса прямує в українську столицю Київ для завтрашніх перемовин - як член Африканської "миротворчої місії" з президентом Володимиром Зеленським. До складу Місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго-Браззавіля, Єгипту, Сенегалу та Уганди як представники континенту, який відчув на собі несприятливі економічні наслідки війни.

Раніше президент ПАР проводив переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, президентом Зеленським, очільником Китаю Сі Цзіньпіном і Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Рамафоса хоче докласти зусиль для сприяння "мирному" процесу щодо врегулювання війни РФ проти України. Уже в суботу Рамафоса і вся його делегація прибуде до Москви для переговорів із Путіним.

Африканський мирний план

16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про африканський "мирний план", деталі якого не були оприлюднені. Мирний план також підтримують лідери Сенегалу, Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Замбії.

Раніше лідери африканських країн наголосили на зацікавленості Африки в роботі з припинення війни через його величезний негативний вплив на африканські країни та інші держави світу.

Сьогодні Reuters написало, що лідери африканських країн можуть запропонувати низку "заходів зі зміцнення довіри" під час своїх початкових зусиль із посередництва у війні між Росією та Україною.