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Президент назначил нового постпреда в Крыму

Новости » Политика    26.06.2019 - 12:32
Президент назначил нового постпреда в Крыму
Фото: Антон Кориневич (uacrisis org)

Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постпредом в Крыму

Президент Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем президента Украины в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Соответствующий указ Зеленский выдал 25 июня.

Отметим, Антон Кориневич - заместитель директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.

Президент назначил нового постпреда в Крыму

До этого РБК-Украина писало о других назначениях Зеленского. В частности, Зеленский назначил художника Гео Лероса советником главы государства, а Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

Также он назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в трех областях. Так, новым главой Черкасской областной государственной администрации Зеленский назначил Тараса Высоцкого, руководителем Ровенской областной государственной администрации стал Игорь Тимошенко, а Житомирскую областную государственную администрацию возглавил Ярослав Лагута.

Ранее президент уволил предыдущих глав Черкасской, Житомирской и Ровенской облгосадминистраций Александра Вельбивца, Игоря Гундича и Алексея Муляренка.

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