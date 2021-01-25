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Президент Мексики заболел коронавирусом

Мексика, Понедельник 25 января 2021 05:53
Президент Мексики заболел коронавирусом
Фото: Андрес Мануэль Лопес Обрадор (presidente.gob.mx)
Автор: Даша Харченко

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел коронавирусом. По его словам, болезнь проходит легко.

Об этом он сообщил в Twitter.

Он отметил, что настроен оптимистично.

"С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", - написал Обрадор.

Пока его будет представлять глава МВД Ольга Санчес Кордеро.

Ранее стало известно, что в Мексике для вакцинации могут использовать до 24 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Таким образом, вакцинированы могут быть 12 млн человек.

В начале января в Мексике изучали дело 32-летней медработницы. Ее госпитализировали с подозрением на энцефаломиелит после получения вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса.

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